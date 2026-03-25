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DBV Technologies désormais admis dans l'indice SBF 120
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 08:43

DBV Technologies a annoncé hier soir dans un communiqué son admission dans les indices CAC Mid 60 et SBF 120, à l'issue de la révision annuelle d'Euronext Paris du 12 mars dernier.

Cette annonce, effective depuis le 23 mars après Bourse, intervient donc avec un certain décalage et constitue, selon la société biopharmaceutique, une reconnaissance de ses progrès ainsi qu'un levier pour renforcer sa visibilité auprès des investisseurs, à l'approche de la commercialisation de ses traitements contre les allergies alimentaires.

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