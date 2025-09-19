DBV Technologies : démission de Daniel Soland de son poste d'administrateur

(AOF) - DBV Technologies a annoncé la démission de Daniel Soland de ses fonctions d’administrateur au sein du conseil d’administration avec effet immédiat. Le conseil évaluera avec son comité des nominations et de la gouvernance le calendrier et le processus appropriés pour la nomination provisoire d’un nouveau membre afin de pourvoir le poste vacant, sous réserve de sa ratification par les actionnaires de la société lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
