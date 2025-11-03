Châtillon, France, le 3 novembre (22 : 30 CET) 2025

DBV Technologies annonce la nomination de Kevin Trapp, dirigeant chevronné du secteur, au poste de Directeur Commercial

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT— CUSIP : 23306J309), une société biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé ce jour la nomination de Kevin Trapp au poste de Directeur Commercial, avec effet immédiat. Dans ses fonctions, M. Trapp rapportera directement à Daniel Tasse, Directeur Général, en tant que membre de l’équipe de direction il sera responsable de la stratégie commerciale globale et de sa mise en œuvre pour le patch Viaskin® Peanut. DBV prévoit de soumettre une demande de licence de produit biologique (Biologics License Application – BLA) pour les enfants âgés de 4 à 7 ans souffrant d’allergie à l’arachide au cours du premier semestre 2026, suivi au second semestre d’une demande similaire pour les enfants de 1 à 3 ans.

« La nomination de Kevin au poste de Directeur Commercial intervient à un moment décisif pour DBV, alors que nous attendons les résultats de l’étude de phase 3 VITESSE pour le patch Viaskin® Peanut chez les enfants de 4 à 7 ans au quatrième trimestre de cette année, ainsi que la soumission du BLA pour ce groupe d’âge au cours du premier semestre 2026, » a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. « Kevin a contribué de manière déterminante à la stratégie commerciale de DBV depuis 2017, tant en qualité de cadre dirigeant qu’en qualité de consultant. Son leadership, sa vision stratégique et sa compréhension approfondie de notre science et de notre mission seront des atouts essentiels à l’approche d’une éventuelle commercialisation. La confiance de Kevin dans le patch Viaskin® Peanut et sa décision de réintégrer l’équipe de direction de DBV reflètent sa conviction dans le potentiel de notre produit, notre trajectoire réglementaire et notre capacité à redéfinir les perspectives offertes aux patients souffrant d’allergies alimentaires. Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Kevin au sein de l’équipe. »

Kevin Trapp est un dirigeant commercial chevronné, comptant plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie biopharmaceutique. Avant de réintégrer DBV Technologies, Kevin a occupé le poste de Directeur Général chez Biotech Value Advisors (BVA), où il y a conseillé la société ainsi que les conseils d’administration et les équipes dirigeantes de sociétés de biotechnologie sur la stratégie produit, la préparation au lancement et l’évaluation d’opportunités commerciales. Il a bâti sa carrière au sein de Bristol-Myers Squibb (BMS), où il a occupé des fonctions de plus en plus stratégiques dans les domaines de la finance, des ventes, du marketing et de la direction générale. Chez BMS, il a dirigé un portefeuille de produits de spécialité et de médecine générale d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars, et a joué un rôle clé dans la planification et le lancement de plus de dix produits et indications, parmi lesquels Abilify®, Atripla®, Reyataz®, Orencia® et Daklinza®.

« La mission du lancement du patch Viaskin ® Peanut, une de celles qui —comptent réellement dans la vie des patients, était demeurée inachevée. « Je suis ravi de revenir chez DBV à un moment aussi crucial » a déclaré Kevin Trapp. « La science qui sous-tend le patch Viaskin ® Peanut est remarquable, le besoin médical non satisfait est urgent, et j’ai pleinement confiance dans les progrès réglementaires accomplis par DBV ces dernières années pour les programmes destinés aux enfants de 1 à 3 ans et de 4 à 7 ans. J’ai hâte de collaborer avec cette équipe exceptionnelle afin d’offrir, si le produit est approuvé, une nouvelle option thérapeutique importante aux familles vivant avec des allergies alimentaires. »

M. Trapp est titulaire d’un diplôme de la University of Connecticut School of Business et a suivi le programme de management général du Centre européen d’enseignement permanent (CEDEP) à l’INSEAD.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Brett Whelan

DBV Technologies

brett.whelan@dbv-technologies.com

Pièce jointe