Montrouge, France, le 24 novembre (7h 30 CET) 2020

DBV Technologies annonce des changements dans son équipe de direction

DBV Technologies (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une entreprise biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui, que le Dr Hugh Sampson a décidé de quitter son poste de Directeur Scientifique chez DBV, à compter du 1er décembre 2020, pour reprendre son programme de recherche au Jaffe Food Allergy Institute du Mount Sinaï de New York (États-Unis). Parallèlement à son rôle de Directeur Scientifique, le Dr Sampson a poursuivi son engagement envers la communauté de patients souffrant d'allergies alimentaires, en dirigeant son laboratoire de recherche, en menant un essai de prévention sponsorisé par le NIH (National Institutes of Health) et en continuant les consultations de patients en clinique à temps partiel.

Le Dr Sampson sera désormais conseiller scientifique du Directeur Général et président du Comité Scientifique de DBV. Dans ses nouvelles fonctions, il restera impliqué dans ls projets de développement de DBV en immunothérapie épicutanée (EPIT(TM)).

Après trois ans passés en tant que membre du Comité Scientifique de DBV, le Dr Sampson a rejoint DBV en 2015 pour diriger officiellement les efforts scientifiques mondiaux de la Société et étudier de nouvelles applications potentielles du médicament expérimental Viaskin®, pour le traitement des allergies alimentaires et des maladies auto-immunes, et pour le développement de nouveaux vaccins. Le Dr Sampson est professeur de pédiatrie Kurt Hirschhorn à l'École de médecine Icahn à Mount Sinaï et directeur émérite du Jaffe Food Allergy Institute. Il est membre de l'Académie nationale de médecine, ancien président de la section sur les allergies et l'immunologie de l'American Academy of Pediatrics et ancien président de l'Académie Américaine d'Allergie, d'Asthme et d'Immunologie (AAAAI).

« Hugh est mondialement considéré comme un leader de la recherche médicale en allergie alimentaire et en immunologie. Nous sommes honorés qu'il ait apporté son expertise remarquable pour faire progresser la plateforme Viaskin® et définir l'approche scientifique de nos traitements potentiels contre les allergies alimentaires. L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'un processus de transition réfléchi, et nous lui sommes reconnaissants de continuer à faire partie intégrante de notre équipe dans son nouveau rôle », a déclaré Daniel Tassé, directeur général de DBV. « J'aimerais remercier Hugh pour son engagement dans notre quête d'amélioration des résultats pour les patients et son leadership constant et inébranlable. »

« J'ai toujours été impressionné par le dévouement et l'énergie de tout le monde chez DBV, et ce fut un honneur pour moi d'agir en tant que directeur scientifique de DBV au cours des cinq dernières années », a déclaré le Dr Sampson. « Je suis fier de ce que DBV a accompli pour mieux comprendre la biologie de l'EPIT(TM) et ses applications potentielles. Le moment est venu pour moi de retourner au Mount Sinaï et de me concentrer sur mes programmes de recherche sur les nouveaux diagnostics et de la prévention des allergies alimentaires. Nous avons travaillé dans le but de faire progresser le potentiel du profil clinique de l'EPIT(TM), et je suis enthousiaste à l'idée qu'il puisse constituer une alternative de traitement viable pour des millions de patients. Je suis impatient de continuer à travailler avec DBV pour faire progresser leurs efforts, dans ma nouvelle fonction de conseiller scientifique auprès de Daniel. »

