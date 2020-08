Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DBV déchante, la FDA rejette sa demande sur le Viaskin Peanut Reuters • 04/08/2020 à 11:46









PARIS, 4 août (Reuters) - DBV Technologies DBV.PA s'effondre mardi à la Bourse de Paris après avoir annoncé que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait rejeté sa demande de licence de produits sous sa forme actuelle pour le Viaskin Peanut, son traitement expérimental phare de l'allergie aux arachides. L'action de la société de biotechnologies perd 30,03% à 4,69 euros vers 11h34, la plus importante baisse de l'indice parisien SBF 120 .SBF120 , en hausse de 0,36%. Dans un communiqué publié avant l'ouverture des marchés, DBV explique que le régulateur américain "a exprimé des inquiétudes concernant l'impact de l'adhésion locale du patch sur son efficacité et a indiqué la nécessité de modifier les patches, pour ensuite réaliser une nouvelle étude sur le facteur humain." DBV, qui se dit "très déçu de la réponse de la FDA" concernant son traitement phare, entend demander une réunion avec l'administration américaine pour discuter sur ses commentaires et ses exigences en matière de données cliniques additionnelles qui pourraient être nécessaires pour une nouvelle demande de licence. La valeur boursière de DBV avait chuté de plus de 58% le 17 mars dernier, lorsque la FDA avait exprimé ses doutes sur l'efficacité du Viaskin Peanut et repoussé une réunion clé prévue initialement mi-mai. Depuis le début d'année, l'action de la biotech française a dévissé de 76%. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées DBV TECHNO Euronext Paris -30.27% SBF 120 Euronext Paris -0.06%

