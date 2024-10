DBV bondit après des avancées pour son patch Viaskin Peanut

(AOF) - DBV (+57,95% à 1,14 euro) décolle et affiche la plus forte hausse du marché SRD après avoir annoncé des avancées règlementaires positives pour le patch Viaskin Peanut contre l'allergie aux arachides, aux États-Unis et en Europe. La biotech évoque en particulier une procédure d’approbation accélérée pour ce patch chez les enfants âgés de 1 à 3 ans, en accord avec les directives de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Elle a également reçu un avis scientifique de l'EMA sur une indication pour les enfants âgés de 1 à 7 ans en Europe.

DBV va solliciter une réunion formelle auprès de la FDA afin de préciser ses directives dans le cadre de la procédure d'approbation accélérée chez les 1-3 ans.

