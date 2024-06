DBT : R3,l'opérateur de bornes de recharge de DBT, affiche une forte dynamique au S1 2024 et confirme ses objectifs

R3,l'opérateur de bornes de recharge de DBT, affiche

une forte dynamique au S1 2024 et confirme ses objectifs :

Près de 60 sites opérationnels d'ici fin juin 2024

Un carnet de commandes qui sécurise déjà les deux tiers de l'objectif annuel de 50 ouvertures en 2024

Doublement de la facturation moyenne mensuelle par rapport à 2023

Inaugurée il y a tout juste 18 mois avec le 1 er site Norauto de Faches-Thumesnil (Hauts de France), l'opérateur de stations de recharge ultra rapide R3 connaît un véritable succès avec 56 implantations déjà opérationnelles et une trentaine en cours de déploiement. Le réseau passera le cap des 60 sites en exploitation au début de l'été

En 2023, la majorité des installations s'était concentrée sur le projet Norauto, qui compte désormais 42 stations, alors qu'en 2024 les déploiements concernent principalement des sites avec d'autres partenaires.

Répondant à un besoin grandissant des utilisateurs de véhicules électriques pour une recharge rapide, les stations R3 proposent une offre adaptée tant en termes de disponibilité (taux de 98% sur le réseau R3 par rapport à une moyenne nationale de 78% pour toutes les bornes et 74% pour les bornes ultrarapides*), de facilité d'utilisation que de prix.

En permettant de recharger sa voiture entre 10 et 30 minutes, R3 s'impose comme un acteur incontournable des nouveaux enjeux de la mobilité électrique. Conformément à ses objectifs présentés à l'occasion de la dernière augmentation de capital, DBT confirme l'ouverture de 50 nouvelles stations en 2024, dont les deux tiers sont déjà sécurisés. Ceci permettra d'atteindre un réseau de 100 stations opérationnelles fin 2024.

S'agissant de la consommation mensuelle d'électricité du réseau R3, celle-ci a doublé par rapport à 2023, sous l'effet combiné du développement du nombre de stations de recharge et de la montée en puissance de la consommation sur le réseau. Cela démontre l'adéquation entre l'offre de proximité de R3 sur les lieux de vie et la demande des utilisateurs de véhicules électriques. Cette hausse de la consommation d'électricité qui va s'accélérer au S2 2024, se traduira par une forte croissance du chiffre d'affaires de R3 en 2024.

« La réussite du projet R3 est le résultat d'une stratégie disruptive pour le Groupe qui s'appuie sur une analyse fine des besoins des utilisateurs. Cette tendance laisse des parts de marché à nos stations sur les lieux de vie, grâce à la qualité et le caractère innovant de nos bornes ultrarapides ainsi que leur facilité d'utilisation et de paiement. Nous allons accélérer le déploiement de nouvelles stations en 2024 pour viser les 100 sites en fin d'exercice et préparer l'avenir avec un objectif de 300 d'ici fin 2026 », commente Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

*Source AVERE : https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2024/05/Barometres_2024-04_20240506-Barometre-IRVE-Avril-2024-Externe-combine.pdf

Pour suivre le réseau, héberger ou trouver une station : www.R3-charge.fr

À PROPOS DE DBT

Leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 55 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

