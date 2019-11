DBT : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale mixte du 20 décembre 2019

DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 - code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale mixte des actionnaires qui se tiendra :

le 20 décembre 2019 à 11h00,

au siège social, Parc Horizon, 62117 BREBIERES.



Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à l'assemblée générale.

Les actionnaires au nominatif recevront chez eux les documents nécessaires pour demander leur carte d'admission, voter par correspondance ou par procuration. Les actionnaires au porteur sont invités à prendre contact avec l'intermédiaire financier teneur de leur compte afin d'obtenir les documents d'information relatifs à cette assemblée, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration.



L'avis de réunion de cette Assemblée générale, incluant l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités pratiques de participation et de vote, est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 novembre 2019. Il est également consultable sur le site Internet de la Société.



Les documents et informations relatifs à cette assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe.

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt.fr