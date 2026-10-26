DBT : Des résultats semestriels 2026 en ligne avec la stratégie de recentrage de DBT vers les produits et services à plus forte valeur ajoutée - Poursuite du maillage R3 et développement du B2B

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 octobre 2026

Des résultats semestriels 2026 en ligne avec la stratégie de recentrage de DBT vers les produits et services à plus forte valeur ajoutée

Chiffre d'affaires consolidé quasi-stable traduisant un accroissement du revenu R3 et une focalisation de DBT CEV sur les bornes rapides

Amélioration de l'EBE grâce à un meilleur mix d'activités

Résultat net impacté par une dotation exceptionnelle aux provisions pour dépréciation de stocks

Poursuite du maillage R3 et développement du B2B

Objectif de 200 sites R3 mis en services à fin décembre 2026

Développement de l'offre aux entreprises avec R3 Pro

Brebières, lundi 26 octobre 2026 - Le conseil d'administration de DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, a arrêté les résultats du 1 er semestre clos le 30 juin 2026.

CONSOLIDE en K€ (1) 06.2025 06.2026 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 3 817 3 697 -3% PRODUCTION DE L'EXERCICE 5 562 5 537 - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -1 698 -1 488 -12% RESULTAT D'EXPLOITATION -3 089 -2 952 -4% RESULTAT NET CONSOLIDE -3 241 -3 786 +17% RESULTAT NET PART DU GROUPE -2 714 -2 608 -4%

Données non auditées.

Accélération du déploiement de R3 et baisse de l'insuffisance brute d'exploitation

Au 1 er semestre 2026, le groupe DBT a enregistré un chiffre d'affaires (CA) consolidé de 3,7 M€, en légère baisse de 3% par rapport à la même période de l'exercice précédent. R3 affiche une forte croissance avec un doublement de son chiffre d'affaires à 1,5 M€ porté par l'ouverture de nouveaux sites (+15 sur le semestre) et une hausse d'environ deux tiers du nombre de charges à près de 100 000. La part de R3 dans le revenu global atteint 41% en progression de 22 points par rapport au 1 er semestre 2025. A contrario l'activité de DBT CEV (1,4 M€) s'établit en retrait (-47%), conformément au recentrage engagé par le groupe pour favoriser les bornes rapides à plus forte valeur ajoutée et dans un environnement de marché plus sensible aux prix. Le revenu de DBT Ingénierie à 0,8 M€ est bien orienté (+85%) grâce à la facturation de projet importants à l'export.

L'EBE du 1 er semestre 2026 s'établit à -1,5M€ en amélioration de 12% par rapport au 1 er semestre 2025. La réduction de l'insuffisance brute d'exploitation s'explique, d'une part, par l'amélioration de 5 points de la marge brute (achats consommés / production de l'exercice), effet consécutif à l'évolution du mix produit dans la production de DBT CEV, et d'autre part, par une baisse des frais de personnel (-0,1 M€) liée aux mesures de réorganisation prises par DBT.

Après prise en compte de dotations nettes aux amortissements et provisions de 1,5 M€, le résultat d'exploitation ressort à -3,0 M€, en légère amélioration par rapport au S1 2025.

Le résultat financier du 1 er semestre 2026 s'établit à -0,7 M€ vs. -0,4 M€ au 1 er semestre 2025. La variation s'explique par l'augmentation de la charge d'intérêt liée aux financements du déploiement de R3.

Après comptabilisation d'une perte exceptionnelle de -0,4 M€, intégrant une provision pour dévalorisation exceptionnelle de stocks et d'un produit d'impôt de 0,3 M€, le résultat net part du groupe (RNPG) du 1 er semestre 2026 ressort à -2,6 M€, en amélioration de 0,1 M€ par rapport à la même période de 2025.

Structure financière

A fin juin 2026, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 6,5 M€ contre 6,9 M€ à fin décembre 2025. La variation s'explique principalement par le RNPG de la période et la conversion en capital pour 2,4 M€ d'OCEANE dans le cadre du contrat de financement signé en juin 2025 avec la société GT09.

Les disponibilités et VMP à fin juin 2026 totalisent 12,2 M€, dont plus de 8M€ sont logés au sein de R3 Infra Invest et affectés au financement de la construction des sites R3, sécurisant ainsi le plan de déploiement du réseau. Le solde, alimenté par les augmentations de capital et tirages réalisés depuis le début d'année, permet au Groupe de faire face à ses engagements d'exploitation sur l'exercice 2026.

La dette financière, essentiellement composée des comptes courants à très long terme d'Amundi Transition Energétique et de la Banque des Territoires pour le co-financement des bornes R3, ressort à 34,9 M€ au 30 juin 2026, en hausse de 10 M€ par rapport au 31 décembre 2025, illustrant l'accélération de déploiement du réseau R3.

R3 réhausse son objectif de déploiement pour 2026

DBT relève son objectif de déploiement pour 2026 et prévoit désormais d'atteindre 200 sites R3 ouverts d'ici la fin de l'année, soit environ 80 ouvertures sur l'exercice, contre plus de 50 annoncées initialement. Le groupe confirme par ailleurs son objectif de plus de 3 M€ de chiffre d'affaires pour R3 en 2026. Cette dynamique s'appuie sur la maîtrise désormais acquise par R3 dans la conduite des travaux d'ouverture de sites, sur la hausse du chiffre d'affaires généré par chaque site, résultant d'une meilleure sélectivité et de la qualité des sites ouverts récemment, ainsi que sur la croissance du parc roulant en France, portée par le dynamisme des ventes de véhicules électriques.

Par ailleurs, le groupe entend accélérer la diversification de R3 vers le B2B avec l'offre R3 Pro qui propose aux entreprises, transporteurs et gestionnaires de flottes un accompagnement dans l'électrification de leurs véhicules professionnels.

Le groupe anticipe en outre l'investissement, d'ici la fin du T1 2027, de la totalité de l'enveloppe de 50 M€ sécurisée en octobre 2022, qui aura permis de construire 215 sites de recharge ultra-rapide. L'écart avec les 250 sites envisagés en 2022 s'explique par le choix de R3 de privilégier désormais des stations de plus grande capacité, dont le coût d'investissement unitaire est plus élevé. Ces sites étant plus performants, les perspectives de chiffre d'affaires du réseau restent inchangées.

Fort de ces éléments, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« 2026 marque un tournant pour DBT. Les investissements réalisés depuis 2022 sur R3, avec le soutien de nos co-investisseurs, portent leurs fruits : notre réseau génère désormais 41 % du chiffre d'affaires du groupe. Nous avons clarifié notre offre autour de deux marques, R3 pour le grand public et R3 Pro pour les entreprises. L'accueil réservé à R3 Pro nous conforte dans notre choix : l'électrification des flottes professionnelles est aujourd'hui le segment le plus dynamique du marché, et c'est là que nous allons accélérer. »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 165 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de, puis 1000 fin 2031, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT offre une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

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