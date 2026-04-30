DBT : Des résultats 2025 tenant compte du recentrage des activités de DBT et d'éléments exceptionnels non récurrents - Des perspectives 2026 encourageantes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 avril 2026

Des résultats 2025 tenant compte du recentrage des activités de DBT et d'éléments exceptionnels non récurrents

Chiffre d'affaires consolidé en baisse de 25% mais poursuite du fort développement de l'activité d'opérateur R3

Résultat net pénalisé par une dépréciation exceptionnelle de 2 M€ sur titres de participation non consolidés

Des perspectives 2026 encourageantes

Confirmation de l'objectif de déploiement de 50 nouveaux sites R3

Lancement prometteur de l'offre Flexiflotte à destination des entreprises

Brebières, jeudi 30 avril 2026 - Le Conseil d'Administration de DBT SA, réuni le 28 avril 2026 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 25 juin prochain.

CONSOLIDE En K€ (1) 2024 2025 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 10 162 7 605 -25% PRODUCTION DE L'EXERCICE 13 778 12 945 -6% RESULTAT D'EXPLOITATION -4 499 -5 768 -28% RESULTAT NET CONSOLIDE -4 250 -8 228 -94% RESULTAT NET PART DU GROUPE - 3 580 -6 057 -69%

Les procédures d'audit des comptes 2025 sont en cours.

Recentrage des activités industrielles vers les produits à plus forte valeur ajoutée

En 2025, le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, affiche un chiffre d'affaires de 7,6 M€ en diminution de 25% par rapport à l'année précédente.

Cette tendance est le résultat d'évolutions contrastées au sein des différents segments de marché du groupe avec une forte montée en puissance du réseau R3 (CA : 2 M€, + 39%), un maintien de l'activité historique de DBT Ingénierie (CA : 1 M€, +1%) et un net recul des ventes de bornes électriques de DBT CEV (CA : 4,5 M€ ; -42%) consécutif à la diminution de la commande publique en France et au recentrage de la stratégie du groupe vers les bornes rapides au détriment des bornes lentes.

La production de l'exercice, qui inclut notamment la production immobilisée représentant les investissements en démarrage sur les sites R3, affiche une baisse plus modérée de 6% à 12,9 M€, illustrant la dynamique de déploiement des hubs R3 en 2025.

Les achats consommés reculent de 2,4 M€ (4,9 M€ ; -33%) en lien avec la baisse du chiffre d'affaires et l'évolution du mix produits incluant plus de valeur ajoutée. Les frais de personnel poursuivent leur décroissance (4,3 M€ ; -6%) bénéficiant des premiers effets du plan de départs volontaires mis en place en 2025.

Après prise en compte de dotations nettes aux amortissements et provisions de 1,8 M€, la perte d'exploitation 2025 s'établit à 5,8 M€, soit une augmentation de 28% par rapport à 2024.

Le résultat financier s'établit à -3,1 M€. Il inclut une provision non récurrente de 2 M€ pour dépréciation des titres de la start-up Delmonicos, acquis en 2021. Cette participation n'entrait pas dans le périmètre de consolidation.

Après comptabilisation d'un résultat exceptionnel stable de + 0,1 M€ et d'un produit d'impôt de 0,5 M€, le résultat net part du groupe ressort à -6,1 M€, en recul de 2,5 M€ par rapport à 2024.

Structure financière

A fin décembre 2025, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 6,9 M€ contre 12,8 M€ à fin décembre 2024. La variation s'explique principalement par le résultat de l'exercice et la conversion en capital d'OCEANE dans le cadre du contrat de financement signé en juin 2025 avec la société GT09.

La dette financière affiche 24,9 M€ représentative essentiellement des comptes courants d'Amundi Transition Energétique et de la Banque des Territoires pour le co-financement des bornes R3 et dont l'échéance se situe à 2042.

La trésorerie disponible à fin 2025 atteint 6,2 M€ illustrant un niveau de liquidité satisfaisant pour poursuivre sereinement l'exploitation du Groupe en 2026.

Perspectives 2026

En 2026, DBT anticipe la poursuite à un niveau élevé du déploiement de son réseau R3 avec un objectif d'installer au moins 50 nouveaux sites. Cette prévision s'appuie sur de nombreux projets en cours de qualification de nouveaux sites et sur une capacité industrielle disponible de fabrication des bornes nécessaires à la réalisation de ces nouveaux hubs. En conséquence, le chiffre d'affaires de R3 en 2026 devrait croitre de 50% en 2026 et dépasser les 3 M€.

S'agissant de DBT CEV, le Groupe reste prudent sur les activités industrielles historiques compte-tenu du ralentissement des projets publics qui ne devraient pas croitre sur 2026. En parallèle de R3, DBT entend donc concentrer son développement vers le marché des entreprises avec le lancement de Flexiflotte ( www.flexiflotte.fr ), une nouvelle offre commerciale qui propose aux gestionnaires de flottes professionnelles des solutions de recharge complètes : audit des besoins, fourniture de chargeurs fabriqués en France, installation, supervision et maintenance. Plusieurs projets sont d'ores et déjà livrés et devraient être suivis par de nouvelles commandes sur ce marché B to B attendu en croissance dans les prochaines années, portée par les mesures d'incitation fiscale relatives à l'électrification des flottes automobiles et par le renchérissement du coût des énergies fossiles lié à la guerre au Moyen-Orient.

Fort de ces éléments, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Les résultats 2025 s'inscrivent dans un marché difficile pour la mobilité électrique en France, marqué par un recul de la commande publique, des ventes de véhicules électriques erratiques et des pressions accrues sur les prix des bornes, en particulier les plus lentes. Dans ce contexte, DBT a fait le choix de recentrer sa stratégie sur les segments à plus forte valeur ajoutée et porteurs de perspectives pérennes : la récurrence des revenus avec R3 et FlexiFlotte , et le déploiement des bornes rapides Milestone® . Cette concentration de nos efforts doit nous permettre de retrouver un cycle de croissance durable et d'engager au plus vite une trajectoire de retour à l'équilibre d'exploitation. Au-delà du contexte conjoncturel, les récents évènements en Iran et les tensions persistantes sur les approvisionnements énergétiques mondiaux viennent rappeler une évidence stratégique : la mobilité électrique n'est plus seulement un enjeu environnemental, elle est devenue une condition de notre souveraineté . La France et l'Europe ne peuvent plus dépendre durablement d'énergies importées dont les cours et la disponibilité échappent à leur contrôle. Électrifier notre mobilité, c'est reprendre la maîtrise de notre indépendance énergétique — et c'est précisément pourquoi je suis aujourd'hui plus convaincu que jamais du caractère structurel et porteur de notre marché. DBT entend tenir toute sa place dans ce mouvement, en acteur industriel européen exigeant sur la qualité, la durabilité et la souveraineté technologique de ses offres. »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de, puis 1000 fin 2031, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT offre une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

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