DBT : DBT s'associe à Bouygues Energie Services et Ineo pour déployer des stations Milestone(R) haute puissance auprès du Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne - Inauguration du 1er site le 21 mars

Brebières, le 21 mars 2024, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce avoir été sélectionné par Bouygues Energie Services (BYES) et Ineo pour répondre à l'appel d'offre pour équiper un regroupement de 5 syndicats d'électrification en Ile de France en bornes de recharge électrique Milestone®.

Un premier succès pour la nouvelle gamme Milestone® 120kw

BYES et Ineo en tant qu'intégrateurs ont sélectionné DBT en qualité de fournisseur de bornes haute puissance et ont pu ainsi remporter un contrat qui vise à reprendre l'exploitation du réseau des syndicats d'électrification existant en Ile de France et installer de nouveaux hubs de recharge ultra-rapide dans différentes communes du territoire.

Les syndicats ont spécialement apprécié les qualités intrinsèques de la gamme Milestone®, en particulier pour ses variantes DC :

· Des fonctionnalités répondant aux nouvelles exigences françaises et européennes ;

· Des puissances élevées permettant une recharge rapide ;

· Des facilités d'installation et de maintenance.

Le premier site installé a été inauguré le 21 mars à La Rochette en présence notamment de la Présidente de la Région Ile-de-France, Madame Valérie Pécresse, d'élus locaux et de représentants de chacun des 5 syndicats. La station inclut pour la première fois une borne Milestone® 120kw qui permet d'effectuer une recharge en 30 minutes en moyenne.

Un contrat évolutif

Depuis le début de l'exercice 2024, le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM) a été livré de 4 bornes (dont le site de La Rochette) et prévoit de continuer à en installer de nouvelles pendant les 4 ans du partenariat avec les départements d'Ile-de-France et leur permettre de contribuer à l'objectif de décarbonation de la région.

Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Nous sommes heureux d'avoir été retenus pour équiper le SDESM et leur fournir notre nouvelle gamme de bornes Milestone® haute puissance, fruit d'une R&D 100% française et d'une production « Made in Hauts-de-France ». Ce partenariat permettra d'accélérer encore la transition de la mobilité électrique en Ile de France, une région particulièrement concernée par la nécessité de décarboner le transport automobile. »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 55 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

