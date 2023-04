DBT : DBT présente un point d'étape sur son plan stratégique 2023 - 2025 et sa structure de financement

Brebières, le 06 Avril 2023 – 08h45 - DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, souhaite apporter des précisions sur l'avancement de son plan stratégique et l'évolution de la structure de financement associée.

Une stratégie de conquête qui porte ses fruits

Pionnier de la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques, le Groupe a entamé il y a trois ans un virage stratégique majeur, visant à faire de DBT un acteur européen de référence dans ce secteur, qui couvre, au-delà du volet « production » historique, l'ensemble de la chaîne de valeurs, de la conception des bornes à leur exploitation sur les sites de ses clients.

Ce challenge ambitieux a nécessité de très lourds investissements qui se sont étalés sur la période 2020-2023 à un rythme soutenu :

Déménagement de l'unité de production dans des locaux modernes et agrandis

Structuration du réseau commercial qui maille désormais le territoire national avec des collaborateurs salariés,

Internalisation complète du bureau d'étude afin de maîtriser la conception des nouvelles bornes et la totalité de la chaine de valeur technologique de la nouvelle gamme révolutionnaire qui sera lancée en 2023

Investissements dans le réseau R3 qui représente déjà à lui seul près de 10% des bornes ultra rapides mises en service en France en 2023

Ces efforts importants ont permis en un temps record la création de nouvelles gammes de produits, l'industrialisation des chaines de montage, la pénétration de nouveaux comptes stratégiques et plus récemment le lancement de la filiale R3, spécialisée dans la maintenance et l'exploitation des bornes. La proactivité de DBT a été dictée par le besoin de s'imposer dans un marché de la mobilité électrique qui croit très rapidement et le souhait d'offrir à ses clients une gamme de solutions de bornes rapides et ultra-rapides parmi les meilleures.

Les résultats ont été au-delà des attentes avec une croissance exponentielle de la demande (multiplication en un an par 3.7 du booking à 15 M€ et triplement du CA de DBT CEV), des prix prestigieux comme celui de la Mobilité Durable décerné par le journal La Tribune en novembre 2022 ou encore sa sélection à la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France qui s'est tenue en juillet 2021 au Palais de l'Elysée. DBT rayonne également au niveau national avec la visite des ministres du gouvernement Roland Lescure et Clément Beaune le 20 Février 2023 pour l'annonce du lancement de l'appel à projet de 1 milliard d'euros de « Soutien aux projets d'investissements pour produire en France les véhicules routiers de demain et leurs composants »

Un financement en fonds propres indispensable au succès

La création d'un acteur majeur de la mobilité électrique, privilégiant le « Made in France », a nécessité des financements solides en fonds propres. En effet, compte-tenu de la taille encore modeste du Groupe il y a trois ans, et de perspectives de retour sur investissement à long terme (en raison notamment de la durée des temps de cycle de la filière), il n'était pas possible de trouver des concours bancaires classiques, « adaptés » au profil de risque de DBT.

Dans ce contexte, DBT a dû faire appel à des financements alternatifs (OCEANE) présentant une souplesse d'utilisation, à la fois sur son quantum mais également sur les modalités de tirage, en contrepartie d'un effet dilutif important. Toutefois, la société a recherché chaque fois que cela a été possible des subventions ou des avances conditionnées en provenance notamment de BPI dans le cadre de France 2030 ou du fonds FEDER en 2022, afin de limiter le recours à ces financements.

Ce « passage obligé » à des financements dilutifs pourront prendre fin au cours de l'exercice 2024, date à laquelle DBT aura retrouvé une rentabilité opérationnelle positive lui permettant de dégager de l'autofinancement et devrait pouvoir tirer pleinement parti du montage financier d'exploitation des bornes par sa filiale R3, conclu avec la Banque des Territoires et Amundi Transition Energétique. En 3 ans et en parallèle de ces efforts d'investissement structurels, le Groupe a réduit son endettement bancaire en passant de 3, 1 M€ en janvier 2020 à moins de 0,5 M€ en janvier 2023.

Alexandre Borgoltz, Directeur général de DBT déclare : « Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé ensemble chez DBT depuis 3 ans. Le défi que nous nous étions lancés de faire de notre société un acteur innovant et « Made in France » de la mobilité électrique est en train de réussir. Tous les collaborateurs et le management sont pleinement mobilisés avec le soutien des actionnaires et les encouragements des pouvoirs publics. Le niveau du carnet de commandes n'a jamais été aussi haut et les gros investissements nécessaires pour le servir sont derrière nous. DBT devrait atteindre d'ici quelques mois une exploitation bénéficiaire et ne plus avoir besoin de financements dilutifs d'ici à un an. Ces deux derniers points sont une priorité afin d'aborder sereinement la future trajectoire de croissance du Groupe. J'ai confiance dans l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires Groupe 2025 de 50 M€ car les bases nécessaires à ces niveaux d'activité sont maintenant solides »

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités : La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension. La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

