DBT : DBT : PLUS DE 1000 CHARGES EN TROIS MOIS POUR LA PREMIERE STATION ULTRA RAPIDE R3 DU SITE NORAUTO A LILLE

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques.

Le groupe DBT est organisé selon 5 gammes d'activités : DBT Ingénierie est spécialisé dans la fabrication de transformateurs de mesure de courant basse tension.

DBT-CEV, acteur majeur depuis plus de 30 ans de la conception d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques Site . www.dbt.fr/dbt-cev

R3 dont l'objet est d'accélérer la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux défis qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 Site : www.R3-charge.fr

EDUCARE by DBT, spécialisée dans la formation des Ingénieurs /Concepteurs en Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

DBT Participation spécialisée dans la prise de participation dans des start up des secteurs qui seront utiles au développement du groupe

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.