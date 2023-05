DBT : DBT informe la communauté financière de la mise à disposition d'une note d'analyste du cabinet GreenSome Finance faisant ressortir une valeur d'entreprise de 30,7 M EUR

DBT informe la communauté financière de la mise à disposition d'une note d'analyste du cabinet GreenSome Finance faisant ressortir une valeur d'entreprise de 30,7 M€



Brebières, le 23 mai 2023 – 8h45 - DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce l'initiation de la couverture de son titre par GreenSome Finance, cabinet spécialisé dans l'analyse financière indépendante et le conseil financier auprès de PME, cotées et non cotées.



Le contrat de recherche souscrit auprès de GreenSome Finance s'inscrit dans la volonté de DBT de renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs professionnels et individuels.



L'analyse complète est téléchargeable sur le site :

https://www.dbt.fr/etudes-initiation-greensome-mai-2023/

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

- La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

- La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

- La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

- La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

