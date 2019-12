DBT : Compte-rendu de l'assemblée générale des actionnaires de DBT du 20 décembre 2019

L'assemblée générale mixte des actionnaires de DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 - code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques), s'est réunie ce jour à 11h00, sous la présidence de Monsieur Hervé Borgoltz, Président du Conseil d'administration.



Les détenteurs de 35,46 % des actions étaient présents ou représentés, ce qui était supérieur au quorum requis.



L'assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions agrées par le Conseil d'Administration. Elle a notamment approuvé les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2019, ainsi que le report à nouveau du résultat de cet exercice.

L'assemblée générale a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année et, qu'à titre exceptionnel, l'exercice social en cours commencé le 1er juillet 2019 se terminerait le 31 décembre 2019.

DBT arrêtera et communiquera en conséquence un nouveau calendrier de communication financière.

Par ailleurs, DBT poursuit ses discussions avec des partenaires financiers afin de revoir la structure de son financement et retrouver une stabilité financière. Dans ce cadre, DBT étudie diverses modalités de financements qui pourraient prendre la forme d'opérations sur le capital et notamment une augmentation de capital.

Au terme de cette opération DBT cesserait de faire appel à Nice & green pour financer ses besoins de trésorerie.

Compte-tenu des éléments ci-dessus, DBT maintient la suspension de la cotation de son action dans la perspective d'une reprise rapide. À PR

Dans ce nouveau contexte du changement de son mode de financement et pour faire face à son futur développement, DBT envisage de revoir la structure de sa gouvernance en dissociant les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général.







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :



La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.



La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe.

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt.fr





