DBT : Alexandre Borgoltz nommé Directeur Général du groupe DBT

PARIS, Mercredi 15 Juillet 2020 -- Le groupe industriel DBT (Euronext Growth : #13066750 - ALDBT), leader français depuis 25 ans, spécialisé dans la maîtrise de l'énergie, de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques, annonce la nomination d'Alexandre Borgoltz, 34 ans, en tant que Directeur Général.



2020, marque un tournant dans le développement du groupe DBT avec l'investissement de la part du groupe ABO mais également avec cette nomination qui fait figure d'un nouvel élan dans la course à l'électrique.



A l'heure où le gouvernement annonce un plan de soutien du secteur de l'automobile et mise tout sur la voiture électrique, DBT s'impose comme un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en France et en Europe fort de son savoir-faire et son expérience inégalée dans la recharge rapide. Le groupe propose une offre complète basée sur des technologies innovantes et propriétaires. L'ensemble des produits sont fabriqués en France, ce qui génère plus de 85 emplois dans les filières de l'ingénierie, fabrication et de la maintenance.



Alexandre Borgoltz se donne pour mission de renouer avec la rentabilité jusqu'à la pérennisation de l'activité d'ici début 2022. Une nouvelle stratégie se met en place en interne comme en externe, avec l'objectif de se concentrer sur les secteurs de marchés et donc les produits apportant le plus de valeur pour l'entreprise.



« La nomination d'Alexandre marque un renouveau pour le groupe. Il connaît les problématiques du terrain et les exigences de nos partenaires. Le talent, la connaissance des problématiques du secteur et l'expérience internationale d'Alexandre font naître une nouvelle dynamique au sein de DBT. Dans un contexte comme celui que nous traversons, le temps est venu de réaffirmer notre leadership et de marquer l'accélération dans l'ère de la voiture électrique.», déclare Hervé Borgoltz, Président et fondateur du groupe DBT.



Alexandre Borgoltz, diplômé de Neoma (2009), assure actuellement le poste de directeur commercial au sein du groupe depuis 2010. Ses différentes expériences académiques à l'international (Lancaster - UK, Boston - USA, Dublin Irlande) seront centrales dans le développement du chiffre d'affaire export pour un objectif visé à 40%.



« Je remercie le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il me porte en avalisant ma nomination. Cette annonce arrive alors que DBT dispose des moyens financiers de ses ambitions et pourra surfer sur la vague annoncée de la voiture électrique (VE). Notre offre, en se spécialisant, devient davantage compréhensible et s'enrichi d'une gamme de services. Mon objectif principal est la rentabilité à 18 mois, si l'activité recharge VE bénéficie du potentiel le plus important, le développement du chiffre d'affaire repose également sur l'ensemble des 3 activités historiques du Groupe et nous ne les abandonnerons pas. Je suis conscient du travail à réaliser et focaliserai mon énergie à ce que l'excellence industrielle du Groupe se mette au service de nos clients »



Alexandre Borgoltz prendra ses fonctions de Directeur Général au cours de l'été pour être opérationnel avant la rentrée de septembre 2020.





Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.



Groupe DBT

Parc Horizon 2000 - Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières



Service Communication

communication@dbt.fr



Contact Presse :

Claire DELZESCAUX

claire.delzescaux@gen-g.com

0760728711





Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn



Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr