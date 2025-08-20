Dayforce en discussions avancées pour une acquisition potentielle par Thoma Bravo

La fournisseure de logiciels RH Dayforce

DAY.N a déclaré mercredi qu'elle était en discussions avancées pour être rachetée par la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 70 dollars par action.