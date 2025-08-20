 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dayforce en discussions avancées pour une acquisition potentielle par Thoma Bravo
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fournisseure de logiciels RH Dayforce

DAY.N a déclaré mercredi qu'elle était en discussions avancées pour être rachetée par la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 70 dollars par action.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DAYFORCE
65,500 USD NYSE -1,62%
