Dayforce en discussions avancées pour une acquisition potentielle par Thoma Bravo

La fournisseure de logiciels RH Dayforce
DAY.N a déclaré mercredi qu'elle était en discussions avancées pour être rachetée par la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 70 dollars par action.
