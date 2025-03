DAX40 : reprend +1,9% (22.990), retrace les 22.935 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 12:24









(CercleFinance.com) - Toujours à la pointe des mouvements haussiers depuis 1 an, le DAX40 reprend +1,9% (quand les autres indices affichent +1,2% en moyenne).

L'indice germanique revient au contact et se hisse même un peu au-delà des 22.935, l'ex-zénith historique du 19 février dernier ('pic' intraday inscrit à 23.990).

L'indice pourrait dessiner l'ébauche d'une tête/épaules dont la 'tête' à culminé à 23.475 (23.420 en clôture) le 6 mars dernier.

La 'ligne de cou' qui marquerait l'inversion de polarité à la baisse est facilement identifiable à 22.300Pts et a déjà été testé à 4 reprises les 21/24 février, puis les 4 et 11 mars.

Une cassure suivie d'(un enfoncement de la MM50 qui gravite vers 21.800) validerait un objectif de 21.585Pts ('gap' du 5 février), puis 21.045Pts ('gap' du 21 janvier), puis 20.675 ('gap' du 16 janvier) avant de retrouver l'ex-zénith des 20.450 des 9 et 13 décembre 2024.





