DAX40 : record absolu des 20.520 du 13/12/2024 pulvérisé information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 19:00









(CercleFinance.com) - L'Allemagne s'est encore enfoncé dans la récession au 4ème trimestre 2024 mais le DAX40 repart de plus belle à la hausse (+1,7% à 20.615Pts) et le record absolu des 20.520 du 13/12/2024 est pulvérisé (à 1 mois de distance).

Mais l'exploit du jour (+345Pts) est encore plus remarquable quand on se souvient que le DAX n'avait jamais clôturé au-delà de 20.428 (le 12 décembre dernier).

Mais attention car à 20.620, le DAX40 affronte la grande résistance unissant les sommets de fin février 2020 (pré-Covid) et mi-novembre 2021 (avant guerre russo-ukrainienne)... et naturellement, mi-décembre 2024.





