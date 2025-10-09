 Aller au contenu principal
DAX40 : nouveau record absolu au-delà de 24.650
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 13:24

Le DAX40 bat un nouveau record absolu en inscrivant une meilleure marque au-delà des 24.680, surpassant les 24.639 du 10 juillet, avec cette fois les 25.000 en ligne de mire (même score que le Nasdaq-100) et potentiellement 26.100 en appliquant la règle du report d'amplitude en sortie de canal 23.100/24.600.


