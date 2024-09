Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40 : nouveau record absolu au-delà de 19.000Pts information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 14:19









(CercleFinance.com) - L'économie allemande connaît ses pires conditions 'macro' depuis 2001/2003, la croissance et le moral des chefs d'entreprises est au plus bas mais le DAX40 est au plus haut, non pas du mois de septembre mais de tous les temps.

L'indice DAX inscrit nouveau record absolu au-delà de 19.000Pts, surpassant les 18.990 du 3 septembre (à l'ouverture) et les 18.875 du 15 mai (clôture).

En traçant une droite unissant ces 2 précédents sommets, on obtient une résistance gravitant vers 19.000/19.010.

Le DAX40 se situe au-delà des 19.040, à plus de 800Pts de son récent plancher des 18.210 inscrit il y a une semaine... et 1.750Pts au-dessus de son support estival des 17.300 du 6 août (soit +10%).

La règle du report d'amplitude valide un objectif minimum de 19.750 si le franchissement des 19.000 était confirmé en cette veille des '4 sorcières'.





