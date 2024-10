Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40 : de retour au zénith historique, à plus de 19.480Pts information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Et voilà le DAX40 revenu à son zénith historique, à plus de 19.480Pts (au-delà la clôture record du 27 septembre).

C'est un minimum un double-top parfait qui se profile pour ce 14 octobre et la dernière oscillation qui a vu l'indice tester 18.920 (ex-zénith du 2 septembre) laisse espérer un test de la barre mythique des 20.000Pts en cas de franchissement du potentiel double-top.

En cas de nouvel échec sous 19.500, surveiller un cassure des 18.900Pts.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.