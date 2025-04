DAX40 : cassure/réintégration du support des 22.330 information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le DAX40 nous offre une belle illustration du scénario en 'cassure/réintégration' du support des 22.330.

Autrement 'bear trap' jusque vers 21.980 puis clôture à 22.161 (support moyen terme enfoncé) puis rebond au-delà de 22.440.

Les vendeurs se sont peut-être fait piéger le 31 mars mais gare au plafonnement sous 22.530 qui marquerait le retour des pressions vendeuses





