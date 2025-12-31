 Aller au contenu principal
DAX40 : a fini l'année à 24.490, même score que le 5 juin
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 09:59

La consolidation latérale du DAX40 entre 23.060 et 24.600 amorcée le 5 mai dernier a donc été jusqu'au bout (le 30 décembre étant la dernière séance de l'année en Allemagne.
:Francfort a néanmoins fini l'année proche de ses "plus hauts", à 24.490, c'est à dire au même niveau que le 5 juin : cela fait donc 7 mois (moins une semaine) que la bourse allemande ne fait plus rien : c'est un des plus longs épisodes de stagnation indicielle du 21ème siècle sur une bourse européennes, et au sein d'un "range" de seulement 7% d'amplitude, c'est encore plus exceptionnel... et peut être même unique depuis une cinquantaine d'années.
Compte tenu de l'évolution des taux (continuent de se dégrader), le risque d'une sortie "par le bas" augmente (cela a bien failli être le cas le 24 novembre dernier).
En cas d'enforcement des 23.000, le Dax s'en irait combler 3 "gaps" : 22.607 du 30 22.293 du 23 avril ou 20.025 du 9 avril

