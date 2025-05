DAX40 : +25,5% en 4 semaines, nouveau record absolu à 23.525 information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Le DAX40 pulvérise ses plus hauts (record absolu de clôture des 6 et 18 mars vers 23.400) avec une incursion au-delà des 23.525Pts, soit +25,5% en 20 séances.

C'est un exploit sans précédent dans l'histoire (retour sur les sommets en 1 mois après -20% de correction, du jamais vu) et le DAX surperforme le Nasdaq de +25% depuis le 1er janvier, la encore du 'jamais vu'.

Le DAX40 dessine l'ébauche du 'M' baissier, et la hausse échevelée depuis le 11 avril (test de 20.120Pts) a laissé plusieurs 'gap' béants' à 22.607 (le 30 avril), 22.065 (le 24 avril) puis 21.296 le 21 avril.

