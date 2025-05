DAX40 : +0,5% à 23.170, +longue série haussière jamais vue information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le DAX40 (+0,5%) pulvérise la résistance majeure des 22.260 et bondit de +23% en 16 séances.

L'indice aligne 12 séances de hausse sur une série de 13, c'est la 9ème consécutive ce lundi 5 mai et avec le test des 23.170, le DAX renoue avec ses niveaux du 20 mars et revient à 1% des plus hauts absolus (23.393 en clôture le 18 mars).

C'est la plus forte hausse depuis la période du 19 mars au 4 avril 2020 mais c'est surtout la 1ère fois de l'histoire que l'indice efface 97% d'une perte de -20% en 16 séances : il avait fallu 9 mois en 2020 pour revenir à 1% des sommets et attendre le 28/12/2020 pour égaler ses records (au rythme actuel ce sera chose faite ce mardi).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.