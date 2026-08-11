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DAX 40 : 3ème record historique consécutif à 26.500
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 18:12
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Avec un gain de 0,3% à 26 400Pts, le DAX40 inscrit un 3ème record historique consécutif (5ème record en 8 séances).

Et le test attendu des 26 500 a bien eu lieu, comme prévu : il s'agit de la résistance unissant les précédents sommets inscrits à 25.400 (juin 2025), 25.900 (janvier 2026) puis 26.400 (le mercredi 5 août).

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