Davos-Lagarde (BCE) quitte un dîner après des critiques virulentes de Lutnick contre l'Europe - sources

par RPT codes d'envoi

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a quitté mardi soir un dîner organisé par le Forum économique mondial (WEF) à Davos à la suite de critiques du secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick envers l'Europe.

L'incident a conduit l'organisateur de l'événement, le directeur général de BlackRock Larry Fink, coprésident du Forum de Davos, à mettre un terme prématuré au dîner, avant le dessert, selon des sources informées du "couac".

Christine Lagarde a quitté sa table au moment où Howard Lutnick critiquait sévèrement dans son discours les Européens, provoquant des huées dans la salle, selon l'une des sources.

Le dîner était organisé pour les hôtes de marque du forum qui s'achève vendredi, notamment des chefs d'Etat et de gouvernement, a dit un participant. Quelques centaines de personnes étaient invitées.

La BCE a refusé de commenter l'incident. Le département américain du Commerce et le Forum économique mondial n'avaient pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

(Reportage Peter Thal Larsen, Paritosh Bansal, Divya Chowdhury ; avec la contribution d'Ananya Palyekar à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)