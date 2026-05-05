DaVita revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la forte demande en services de dialyse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DaVita DVA.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats du premier trimestre, misant sur une demande soutenue pour ses services de dialyse rénale.

L'action de la société a progressé de plus de 3 % dans les échanges après la clôture.

Voici quelques détails:

* Les résultats de la société indiquent qu'elle a retrouvé son élan après avoir subi de plein fouet la hausse des coûts de soins aux patients et des coûts d'exploitation au cours des derniers trimestres.

* DaVita fournit des services de dialyse en clinique et à domicile aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique.

* La société basée dans le Colorado prévoit désormais que son bénéfice ajusté par action pour 2026 se situera entre 14,10 et 15,20 dollars, contre une projection précédente de 13,60 à 15 dollars.

* Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 2,87 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, supérieur aux estimations des analystes de 2,32 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 3,42 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 3,36 milliards de dollars.