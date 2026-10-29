DaVita revoit à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices pour 2026 ; le cours de l'action recule

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29 octobre - ** L'action DaVita DVA.N recule de 7,4 % à 179 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 14,3 et 15,2 dollars, contre des prévisions antérieures situées entre 14,1 et 15,2 dollars

** Lors d’une conférence téléphonique post-résultats, les dirigeants ont déclaré s’attendre à ce que la croissance en volume en 2027 dépasse les niveaux de 2026, mais ont averti que le chiffre d’affaires par traitement pourrait subir la pression d’un mix commercial moins favorable, principalement dû aux régimes d’assurance relevant de l’Affordable Care Act

** La société indique que la baisse des coûts pharmaceutiques pourrait compenser en partie cette tendance en 2027

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 3,82 dollars au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 3,61 dollars – données LSEG

** DaVita annonce un chiffre d'affaires de 3,58 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 3,51 milliards de dollars

** Par ailleurs, DaVita a versé environ 69 millions de dollars pour racheter 382 563 actions à Berkshire Hathaway, qui a conservé une participation de 45 % dans le prestataire de services de dialyse

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 70,3 % depuis le début de l'année