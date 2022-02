Davide Serra se recentre sur la direction générale d' Algebris

(NEWSManagers.com) - Davide Serra quitte ses fonctions de directeur de la gestion d'Algebris pour se concentrer sur ses responsabilités de directeur général de la société qu'il a fondée. Il confie la direction de la gestion à Sebastiano Pirro, qui travaille au sein de la boutique depuis 2012. Ce dernier était jusqu'ici gérant du fonds Algebris Financial Credit et Algebris IG Financial Credit, des fonctions qu'il conserve.

A son nouveau poste, Sebastiano Pirro dirigera l'équipe de gestion et se concentrera sur l'évolution du processus d'investissement de la société sur les stratégies liquides. Il continuera d'être rattaché à Davide Serra.

Créée il y a quinze ans, Algebris gère 21,5 milliards de dollars d'actifs.