David Simon quitte la présidence du conseil de surveillance de Klépierre
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 07:08

Klépierre annonce que David Simon a décidé de mettre fin à ses fonctions de président et membre du conseil de surveillance, après 14 années passées à la tête du conseil de surveillance du groupe d'immobilier commercial.

La composition du conseil de surveillance lui permet de continuer à assurer pleinement ses missions ; sa vice-présidente assumera, à titre temporaire, la présidence du conseil avec effet immédiat. Il se réunira en temps utile afin d'examiner la succession de David Simon.

