David Simon quitte la présidence du conseil de surveillance de Klépierre
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 07:08
La composition du conseil de surveillance lui permet de continuer à assurer pleinement ses missions ; sa vice-présidente assumera, à titre temporaire, la présidence du conseil avec effet immédiat. Il se réunira en temps utile afin d'examiner la succession de David Simon.
Valeurs associées
|34,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
