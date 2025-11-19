David Beckham signe un accord de partenariat sportif avec Bank of America

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lananh Nguyen

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de football David Beckham a signé un partenariat pluriannuel avec Bank of America BAC.N pour promouvoir des programmes sportifs mondiaux avant la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord, ont déclaré l'intéressé et la banque à propos de l'accord, qui a été rapporté pour la première fois par Reuters. Le champion britannique, copropriétaire de l'équipe de Major League Soccer Inter Miami, a stimulé la popularité du football aux États-Unis pendant sa carrière de joueur et plus tard en tant que propriétaire en amenant le grand joueur argentin Lionel Messi à Miami en 2023. Beckham s'attend à ce que la Coupe du monde stimule l'intérêt pour le football aux États-Unis, où les téléspectateurs sont moins nombreux que dans d'autres sports.

"C'est la plus grande compétition sportive au monde", a déclaré Beckham à Reuters. "J'ai constaté une nette augmentation du soutien pour ce sport... Nous savons qu'il y a un énorme marché là-bas, c'est en quelque sorte un géant endormi."

LA COUPE DU MONDE RENFORCE L'IMAGE DE MARQUE DE LA BANQUE

La Coupe du monde, qui débute en juin, est sponsorisée par BofA. Les accords avec la FIFA et Beckham s'inscrivent dans le cadre de l'investissement de la deuxième banque américaine dans les événements et les programmes sportifs mondiaux comme moyen de renforcer sa marque, de commercialiser ses services et de s'engager auprès des communautés locales, a déclaré David Tyrie, son président du marketing mondial et du numérique.

"Ce sera un point d'accès pour les clients et les prospects dans tous les domaines, mais ce que cela fait vraiment pour nous, c'est que cela permet à la marque de Bank of America d'aller bien au-delà des catégories financières traditionnelles et, espérons-le, de créer des liens émotionnels qui vont conduire à la loyauté."

Les parties n'ont pas divulgué de détails financiers concernant le partenariat.

Beckham a cité le nombre croissant d'équipes, de stades et d'académies d'entraînement de la MLS, ainsi que le nombre croissant de fans de la Premier League, comme preuve que le sport gagne du terrain aux États-Unis. "La majorité des propriétaires au sein de la MLS voient cette opportunité (offerte par la Coupe du monde)... de passer à l'étape suivante et d'aller encore plus loin, et de rendre ce sport plus populaire dans leur pays", a déclaré Beckham, qui a été anobli ce mois-ci par le roi Charles .