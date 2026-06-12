David Beckham reçoit une étoile sur le Walk of Fame alors que Los Angeles accueille des matchs de la Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Sir David Beckham, premier joueur anglais à avoir remporté des titres de champion dans quatre pays, s'est vu décerner une étoile sur le Hollywood Walk of Fame vendredi, jour du coup d'envoi de la partie américaine de la Coupe du monde 2026, avec huit matches prévus à Los Angeles.

Au lieu du traditionnel tapis rouge hollywoodien, la cérémonie s'est déroulée sur un tapis vert aux couleurs d'un terrain de football pour marquer l'occasion.

L'animatrice de radio Ellen K a présenté les intervenants, parmi lesquels figuraient Tom Cruise et l'épouse de Beckham, Victoria Beckham. Cruise a salué le parcours de Beckham, le qualifiant d'“histoire hollywoodienne” faite de travail acharné, de détermination et d'influence mondiale sur le sport et la culture.

Victoria Beckham a déclaré que cet honneur tombait à point nommé à l’approche de la Coupe du monde à Los Angeles. Elle a souligné que le football aux États-Unis entrait dans “l’un des chapitres les plus passionnants de son histoire”.

En montant sur le podium, Beckham a qualifié ce moment de “surréaliste”. Il a évoqué son enfance dans l’est de Londres, où il rêvait de jouer au football, sans jamais imaginer qu’il serait un jour reconnu à Hollywood. Il a évoqué le scepticisme auquel il a dû faire face après avoir rejoint le LA Galaxy de la Major League Soccer en 2007, alors que de nombreux fans se demandaient pourquoi les États-Unis avaient mis tant de temps à adopter ce sport mondialement populaire.

Beckham, qui est aujourd’hui président et copropriétaire de l’Inter Miami CF, s’est dit fier de la popularité croissante de ce sport aux États-Unis. Il a également adressé un message spécial à ses enfants.

“Je vais être ému maintenant. Les enfants, j’espère que vous amènerez mes petits-enfants ici un jour et que vous leur parlerez d’un garçon qui rêvait en grand pour vous rendre tous fiers: c’est ma plus grande réussite”, a-t-il déclaré.

Au cours de ses 20 ans de carrière, Beckham a joué pour certaines des équipes les plus prestigieuses du monde, notamment Manchester United, le Real Madrid, l’AC Milan, le LA Galaxy et le Paris Saint-Germain.

Principalement milieu droit, il était réputé pour la précision de ses passes et de ses centres, et il est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

L’influence de Beckham s’est étendue à la culture pop avec des projets tels que la série documentaire de Netflix “Beckham”, retraçant son parcours footballistique, et “Victoria Beckham”, consacrée à l’évolution de son épouse, des Spice Girls à la reine de la mode. Le film “Bend It Like Beckham” s’est également inspiré de son héritage.

Depuis qu’il a pris sa retraite en tant que joueur en 2013, Beckham est resté une figure mondiale grâce à des partenariats avec de grandes marques telles qu’Adidas, Bank of America, Hugo Boss, Stella Artois et Sands.