Dave progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

3 mars - ** Les actions de la société bancaire numérique Dave DAVE.O augmentent de 6,2 % à 211,40 $ avant le marché
** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 de 14,00 $ - 15,00 $, supérieur aux attentes des analystes de 12,58 $, selon les données compilées par LSEG
** Co rapporte une augmentation de 36% en glissement annuel du revenu moyen par utilisateur au 4ème trimestre (ARPU), contribuant à la croissance des revenus
** DAVE a également battu les estimations de BPA ajusté du 4ème trimestre
** Dix courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 308 $ - données LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 10,1 % depuis le début de l'année
