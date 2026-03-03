Dave progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de la société bancaire numérique Dave DAVE.O augmentent de 6,2 % à 211,40 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 de 14,00 $ - 15,00 $, supérieur aux attentes des analystes de 12,58 $, selon les données compilées par LSEG

** Co rapporte une augmentation de 36% en glissement annuel du revenu moyen par utilisateur au 4ème trimestre (ARPU), contribuant à la croissance des revenus

** DAVE a également battu les estimations de BPA ajusté du 4ème trimestre

** Dix courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 308 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 10,1 % depuis le début de l'année