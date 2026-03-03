 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dave progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de la société bancaire numérique Dave DAVE.O augmentent de 6,2 % à 211,40 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 de 14,00 $ - 15,00 $, supérieur aux attentes des analystes de 12,58 $, selon les données compilées par LSEG

** Co rapporte une augmentation de 36% en glissement annuel du revenu moyen par utilisateur au 4ème trimestre (ARPU), contribuant à la croissance des revenus

** DAVE a également battu les estimations de BPA ajusté du 4ème trimestre

** Dix courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 308 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 10,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DAVE
197,3000 USD NASDAQ -0,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank