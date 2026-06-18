Dave Denton, directeur financier de Pfizer, va démissionner et quitter l'entreprise en août

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Pfizer PFE.N a annoncé jeudi que son directeur financier, Dave Denton, allait démissionner et quitter le laboratoire pharmaceutique américain le 15 août pour occuper un poste dans le secteur des biens de consommation.

La société a nommé Cécile Guegan, vice-présidente senior des finances de sa division biopharmaceutique mondiale, au poste de directrice financière par intérim, à compter du 16 août.

M. Denton avait rejoint Pfizer en tant que directeur financier en 2022, après avoir occupé divers postes au sein du conglomérat de santé CVS CVS.N et de la chaîne de distribution Lowe's Companies LOW.N .

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans un communiqué que M. Denton avait contribué à mener à bien des opérations majeures pour l’entreprise, notamment les rachats de Seagen, spécialiste des traitements contre le cancer, de Biohaven, fabricant de médicaments contre la migraine, et de Metsera, développeur de médicaments contre l’obésité.

L'action de la société a reculé de 1,6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Pfizer a indiqué qu’elle mènerait une recherche interne et externe pour trouver un successeur permanent. M. Denton et M. Guegan travailleront ensemble à la transition, a précisé la société.