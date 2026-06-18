Dave Denton, directeur financier de Pfizer, quittera ses fonctions en août

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Pfizer PFE.N a annoncé jeudi que son directeur financier, Dave Denton, allait quitter ses fonctions et l'entreprise le 15 août pour occuper un poste dans le secteur des biens de consommation.