Dave Denton, directeur financier de Pfizer, quittera l'entreprise en août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour des actions au paragraphe 3) par Padmanabhan Ananthan

Pfizer PFE.N a annoncé jeudi que son directeur financier, Dave Denton, quitterait ses fonctions le 15 août pour retourner dans le secteur des biens de consommation, après avoir aidé le laboratoire pharmaceutique américain à mener à bien sa transition post-COVID.

La société a nommé Cécile Guegan, vice-présidente principale des finances de sa division biopharmaceutique mondiale, au poste de directrice financière par intérim. Mme Guegan a occupé divers postes dans le domaine financier au cours de ses 20 années chez Pfizer.

L'action de la société reculait de 3,1 % à 25,1 dollars en début de séance.

Louise Chen, analyste chez Scotiabank, a déclaré que le départ de M. Denton suscitait des inquiétudes chez les investisseurs quant aux prévisions de la société pour 2026, aux plans de succession et au moment choisi pour ce départ, alors que Pfizer s'apprête à faire son entrée sur le marché des médicaments contre l'obésité.

UN MANDAT DE QUATRE ANS M. Denton, qui a succédé en 2022 à Frank D'Amelio, directeur financier de longue date de Pfizer , est arrivé de la chaîne de bricolage Lowe's Cos LOW.N et occupait auparavant le poste de directeur financier chez CVS Health CVS.N , où il a travaillé pendant près de 20 ans.

Son mandat chez Pfizer a coïncidé avec une phase d’acquisitions agressives, l’entreprise ayant utilisé les bénéfices exceptionnels générés par son vaccin contre la COVID-19 et son traitement antiviral pour racheter Seagen, spécialisée dans le cancer, Biohaven, fabricant de médicaments contre la migraine, et Metsera, développeur de traitements amaigrissants.

Ces opérations visaient à atténuer l’impact de la baisse des ventes de son vaccin contre la COVID-19 et de son traitement antiviral, et à préparer l’entreprise à l’expiration imminente des brevets de produits clés. Le directeur général Albert Bourla s’est fixé pour objectif d’augmenter le chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars d’ici 2030, mais prévoit un retour à la croissance après 2028.

Le cours de l’action de la société a presque diminué de moitié depuis que M. Denton a pris ses fonctions de directeur financier, les investisseurs s’inquiétant de savoir si les acquisitions et les programmes internes de développement de médicaments pourraient compenser le manque à gagner.

Malgré ces inquiétudes persistantes, l’action avait progressé d’environ 4 % cette année à la clôture de mercredi.

Pfizer a indiqué qu’elle mènerait une recherche interne et externe pour trouver un successeur permanent.

M. Denton et Mme Guegan travailleront ensemble à la transition, a précisé la société.