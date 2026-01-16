Dave & Buster's progresse après que Benchmark l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de la chaîne de divertissement et de restauration Dave & Buster's Entertainment PLAY.O en hausse de 1,4% à $19,60

** Benchmark Equity Research fait passer le titre de "hold" à "buy"; fixe le PT à $30

** L'amélioration de l'exécution de la restauration et l'augmentation du trafic grâce aux promotions et aux réductions de prix sur les jeux et les billets créent une plateforme de valeur différenciée et alignée sur la marque

** L'expansion de la promotion "Half Price Games", soutenue par des dépenses médiatiques accrues avec le déploiement numérique de la gestion des billets, a soutenu à la fois la croissance du chiffre d'affaires et la stabilité des bénéfices - Courtage

** 5 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 7 comme "conservée"; le PT médian est de 25,50 $ - données compilées par LSEG

** Le PLAY a chuté de 44,5 % en 2025