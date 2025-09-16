Dave & Buster's Entertainment s'effondre après avoir raté son bénéfice trimestriel et son chiffre d'affaires

16 septembre - ** Les actions de Dave & Buster's Entertainment PLAY.O , opérateur de lieux de divertissement et de restauration, ont baissé de 17,2 % à 20,03 $ avant la fermeture de la bourse

** La société affiche des revenus de 557,40 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 562,78 millions de dollars attendus par les analystes

** La société annonce un bénéfice par action (BPA) de 32 cents pour le deuxième trimestre, inférieur à celui du même trimestre de l'année précédente, qui était de 99 cents

** La maison de courtage Piper Sandler réduit les prévisions à 26 $ contre 30 $

** La note moyenne de 11 courtiers est "hold"; leur PT médian est de $31 - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé d'environ 17 %