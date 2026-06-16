Dave & Buster's Entertainment plonge après la publication de résultats décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une erreur typographique dans le nom de la société figurant dans le titre)

16 juin - ** L'action de la chaîne de restaurants Dave & Buster's Entertainment PLAY.O recule d'environ 16 % à 10,49 dollars en pré-ouverture

** Lundi, la société n'a pas atteint les estimations d' concernant le bénéfice par action ajusté et le chiffre d'affaires du premier trimestre; les ventes à périmètre constant ont reculé de 5,4 %

** Benchmark abaisse sa recommandation sur le titre de « acheter » à « conserver », la reprise restant incertaine

** La société de courtage estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour étayer les perspectives de la société concernant une évolution positive des ventes à magasins comparables pour le reste de l’exercice 2026

** Elle estime que la crédibilité de la direction est ébranlée par ses prévisions répétées d’une amélioration de la tendance, alors que les résultats continuent de décevoir

** La société de courtage se montre prudente quant au rythme des réinvestissements de l’entreprise dans le secteur du divertissement, soulignant que seuls dix nouveaux jeux ont été ajoutés au cours de l’année écoulée

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 24 % depuis le début de l’année