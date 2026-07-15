Dave Brown, cadre chez Amazon AWS et conseiller du directeur général, quitte l'entreprise après 19 ans de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Garman au paragraphe 3 et d'informations sur Brown dans le dernier paragraphe) par Greg Bensinger

Dave Brown, un vétéran d’Amazon AMZN.O , vice-président senior chez Amazon Web Services et membre du groupe interne d’élite conseillant le directeur général Andy Jassy, quitte l’entreprise après 19 ans de service.

Il part pour occuper un autre poste, selon une note de service du directeur général d’AWS, Matt Garman, qui n’a pas donné plus de détails. Il dirigeait jusqu’à présent les services de calcul et d’apprentissage automatique. "L’activité et l’équipe d’AWS n’ont jamais été aussi solides, et je n’ai jamais été aussi optimiste quant à l’incroyable opportunité qui s’offre à nous", a déclaré M. Garman dans la note de service. Il a précisé que M. Brown terminerait le mois avant de prendre ses nouvelles fonctions. Un porte-parole n’a pas souhaité révéler où M. Brown allait exercer ses nouvelles fonctions.

M. Brown sera remplacé par Dave Treadwell, vice-président senior de la division E-commerce Foundation, selon la note de service, à compter du 1er août. À l’instar de M. Brown, M. Treadwell est membre de la "S-team", ou équipe de direction senior, qui conseille directement M. Jassy. Faire partie de ce groupe est considéré comme un honneur au sein de l’entreprise. M. Brown avait été promu au poste de vice-président senior en avril et était l’un des visages publics d’AWS, prononçant souvent des discours d’ouverture lors de son événement phare dédié aux clients à Las Vegas. Il avait rejoint la "S-team" en 2023; ce groupe compte désormais 28 membres, M. Brown compris.