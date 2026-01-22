 Aller au contenu principal
Datadog progresse alors que Stifel passe à "acheter" en raison d'une demande stable liée à l'IA
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:43

22 janvier -

** Les actions de la société de sécurité informatique Datadog DDOG.O augmentent de 5,8 % à 130,58 $

** Stifel fait passer l'action de "hold" à "buy"

** Réduit les prévisions à 160$ de 205$, ce qui implique toujours une hausse de 29,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que l'entreprise affiche un résultat trimestriel supérieur à la normale au quatrième trimestre

** Stifel s'attend à ce que le résultat du 4ème trimestre soit "tiré par l'accélération de la croissance de l'activité principale, la poursuite de gains importants" parmi les clients de l'IA générative non-OpenAI, ainsi que des gains stables d'un trimestre sur l'autre de la cohorte OpenAI

** La note moyenne des 43 analystes est " acheter ", leur estimation médiane est de 204,35 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a chuté de 4,8 %

