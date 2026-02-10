Datadog grimpe après des résultats du T4 supérieurs aux estimations

10 février - ** Les actions de Datadog DDOG.O ont augmenté de 14% à 130,01 $ avant le marché après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux estimations

** La société affiche un chiffre d'affaires de 953,2 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 916,6 millions de dollars - données LSEG

** La société enregistre un BPA ajusté de 59 cents, dépassant les estimations de 55 cents

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le 1er trimestre entre 951 et 961 millions de dollars, au-dessus des estimations de 935,4 millions de dollars

** Elle indique que l'adoption croissante de l'IA stimule la demande d'outils de sécurité et de surveillance du cloud

** Près de la moitié des clients utilisent désormais quatre produits Datadog ou plus, ce qui indique une adoption plus large de la plateforme - DDOG

** 42 analystes sur 47 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian à 190 dollars

** A la dernière clôture, l'action DDOG a baissé de 16,1 % depuis le début de l'année, après une baisse de 4,8 % en 2025