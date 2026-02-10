 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Datadog grimpe après des résultats du T4 supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de Datadog DDOG.O ont augmenté de 14% à 130,01 $ avant le marché après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux estimations

** La société affiche un chiffre d'affaires de 953,2 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 916,6 millions de dollars - données LSEG

** La société enregistre un BPA ajusté de 59 cents, dépassant les estimations de 55 cents

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le 1er trimestre entre 951 et 961 millions de dollars, au-dessus des estimations de 935,4 millions de dollars

** Elle indique que l'adoption croissante de l'IA stimule la demande d'outils de sécurité et de surveillance du cloud

** Près de la moitié des clients utilisent désormais quatre produits Datadog ou plus, ce qui indique une adoption plus large de la plateforme - DDOG

** 42 analystes sur 47 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian à 190 dollars

** A la dernière clôture, l'action DDOG a baissé de 16,1 % depuis le début de l'année, après une baisse de 4,8 % en 2025

Valeurs associées

DATADOG RG-A
124,4600 USD NASDAQ +9,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank