Datadog gagne du terrain ; Stifel passe à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 janvier - ** Les actions de la société de sécurité informatique Datadog DDOG.O augmentent de 3,1 % à 127,27 $ avant le marché
** Stifel relève le titre de "hold" à "buy" (achat)
** Réduit le PT de $205 à $160, ce qui implique une hausse de 29,6% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La note moyenne des 43 analystes est "buy", leur PT médian est de 204,35 $ - données compilées par LSEG
** En 2025, l'action a chuté de 4,8%
