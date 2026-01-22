 Aller au contenu principal
Datadog gagne du terrain ; Stifel passe à "acheter"
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société de sécurité informatique Datadog DDOG.O augmentent de 3,1 % à 127,27 $ avant le marché

** Stifel relève le titre de "hold" à "buy" (achat)

** Réduit le PT de $205 à $160, ce qui implique une hausse de 29,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne des 43 analystes est "buy", leur PT médian est de 204,35 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a chuté de 4,8%

Valeurs associées

DATADOG RG-A
123,4500 USD NASDAQ 0,00%
