Datadog en hausse ; Truist relève sa recommandation à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** L'action de la société de sécurité cloud Datadog ( DDOG.O ) progresse de 2,8 % à 236,42 $ en pré-ouverture

** Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 190 $ à 300 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 30,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'urgence de l'adoption de l'IA par les entreprises l'emporte sur celle de son optimisation, et que "les clients en sont encore aux prémices de leur parcours vers l'IA agentique"

** "Une meilleure visibilité sur la stabilité des relations avec les laboratoires de pointe atténue le risque lié à ce que nous considérons comme le risque à court terme le plus probable pour la thèse haussière", déclare Truist

** La note moyenne de 50 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 228 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 69,1 % depuis le début de l'année