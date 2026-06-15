 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Datadog en hausse ; Truist relève sa recommandation à "acheter"
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** L'action de la société de sécurité cloud Datadog ( DDOG.O ) progresse de 2,8 % à 236,42 $ en pré-ouverture

** Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 190 $ à 300 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 30,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'urgence de l'adoption de l'IA par les entreprises l'emporte sur celle de son optimisation, et que "les clients en sont encore aux prémices de leur parcours vers l'IA agentique"

** "Une meilleure visibilité sur la stabilité des relations avec les laboratoires de pointe atténue le risque lié à ce que nous considérons comme le risque à court terme le plus probable pour la thèse haussière", déclare Truist

** La note moyenne de 50 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 228 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 69,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DATADOG RG-A
232,1160 USD NASDAQ +0,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 15:10:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants rassemblés pour réclamer la levée de l'interdiction du groupe Palestine Action, à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Royaume-Uni: la justice valide en appel l'interdiction du groupe Palestine Action
    information fournie par AFP 15.06.2026 15:52 

    La justice britannique a validé lundi en appel l'interdiction du groupe Palestine Action, dont le classement comme organisation terroriste par le gouvernement en juillet 2025 a conduit la police à arrêter plus de 3.000 de ses soutiens. La décision du ministère ... Lire la suite

  • Selon une étude, le patrimoine net médian des 65-74 ans atteint 185.300 euros à l'échelle européenne. (Wir_sind_klein / Pixabay)
    De 36.000 à 1,2 million d'euros de patrimoine : l'écart colossal entre les retraités européens
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 15.06.2026 15:46 

    Le patrimoine des retraités varie fortement d'un pays européen à l'autre, selon un baromètre de la Banque centrale européenne. Avec 232.100 euros de patrimoine net médian, la France se classe au cinquième rang loin derrière le Luxembourg. Combien de patrimoine ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : L'indécision domine
    SCHLUMBERGER : L'indécision domine
    information fournie par TEC 15.06.2026 15:20 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)
    Nvidia prépare une émission obligataire de 20 milliards de dollars
    information fournie par Zonebourse 15.06.2026 15:11 

    Nvidia envisagerait de lever jusqu'à 20 milliards de dollars sur le marché obligataire américain à travers plusieurs échéances. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par d'importants mouvements de financement chez les grands acteurs de l'intelligence ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,87 -7,02%
CAC 40
8 412,86 +0,74%
TOTALENERGIES
71,94 -5,81%
HAFFNER ENERGY
0,305 +10,71%
SOCIETE GENERALE
76,76 +4,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank