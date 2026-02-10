Datadog dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à la demande de sécurité du cloud induite par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Datadog DDOG.O a battu les estimations de Wall Street pour ses résultats du quatrième trimestre mardi, l'adoption croissante de l'intelligence artificielle ayant alimenté une demande plus forte pour ses produits de sécurité en nuage, ce qui a fait grimper ses actions de 10% dans les échanges avant bourse.

L'essor de l'IA générative a entraîné une augmentation du volume de données et de la complexité des systèmes informatiques des entreprises, augmentant ainsi la demande d'outils de surveillance des applications et des infrastructures proposés par des entreprises telles que Datadog.

"Au cours de l'année 2025, nous avons fourni plus de 400 nouvelles fonctionnalités et capacités pour aider nos clients à migrer vers le cloud et à commencer à déployer en production avec l'IA de nouvelle génération", a déclaré le directeur général Olivier Pomel.

Datadog, dont le siège se trouve à New York, propose une plateforme de surveillance et d'analyse basée sur le cloud qui peut aider les entreprises à voir comment leurs logiciels et leurs serveurs fonctionnent en un seul endroit.

Près de la moitié de ses clients utilisent au moins quatre de ses produits, a déclaré l'entreprise, ce qui indique une adoption plus large de sa plateforme et une augmentation constante des dépenses parmi les clients existants.

L'action de l'entreprise a augmenté mardi, à la suite d'une chute prolongée des logiciels la semaine dernière, déclenchée par l'incertitude liée à l'IA.

Son chiffre d'affaires au quatrième trimestre a augmenté de 29 % pour atteindre 953,2 millions de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations de 916,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 59 cents par action, dépassant les attentes de 55 cents.

Datadog prévoit un chiffre d'affaires de 951 à 961 millions de dollars pour le premier trimestre, contre des estimations de 935,4 millions de dollars.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,06 et 4,10 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 4,11 milliards de dollars.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année de 2,08 à 2,16 dollars par action, inférieur aux estimations de 2,37 dollars.