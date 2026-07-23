Databricks renforce son partenariat avec Microsoft Azure afin d'utiliser davantage de puces sur mesure

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Databricks a annoncé jeudi qu'elle allait étendre son partenariat avec Microsoft MSFT.O jusqu'aux années 2030, dans le cadre d'un accord prévoyant une utilisation accrue de la plateforme Azure et des puces sur mesure de Microsoft.

Databricks propose une plateforme qui aide les utilisateurs à collecter, analyser et développer des applications d’IA à partir de données complexes provenant de diverses sources.

Comptant parmi les entreprises privées les plus valorisées, cette décision de la société basée à San Francisco constitue une victoire de taille pour l’activité cloud Azure de Microsoft et intervient alors que l’adoption de l’IA par les entreprises s’accélère.

Databricks a indiqué qu’elle allait accroître son utilisation d’Azure pour gérer ses propres opérations métier et analyses, et qu’elle allait également intensifier son recours à Azure Cobalt, les processeurs personnalisés de Microsoft basés sur l’architecture Arm O9Ty.F , pour les charges de travail d’IA à forte intensité de données et de type "agentic".

Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft poursuivra également l’intégration des capacités d’IA de Databricks dans l’ensemble de ses produits, y compris Genie, l’outil d’analyse conversationnelle de Databricks, afin de renforcer son offre d’IA destinée aux entreprises.

« Grâce à l’intensification des investissements de Databricks dans Azure Databricks et dans l’infrastructure optimisée par Azure Cobalt, les clients bénéficieront de performances, d’une efficacité et d’une évolutivité accrues pour leurs charges de travail les plus exigeantes », a déclaré Judson Althoff, directeur général de la division commerciale de Microsoft.

Databricks a annoncé la semaine dernière avoir conclu un tour de table qui valorise l’entreprise à 188 milliards de dollars , ce tour de table devant être finalisé plus tard cet été. La plateforme de l’entreprise est utilisée par plus de 20 000 organisations à travers le monde, dont 70 % des entreprises du classement Fortune 500.