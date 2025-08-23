Databricks rachète Tecton, soutenu par Sequoia, pour promouvoir les agents d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

Databricks va acquérir la startup d'apprentissage automatique Tecton pour élargir son offre d'agents d'IA, la dernière d'une série de transactions visant à offrir des outils de construction d'IA à grande échelle pour les clients d'entreprise, a déclaré sa directrice générale à Reuters vendredi.

Tecton, soutenu par Sequoia Capital et Kleiner Perkins, fournit des logiciels qui aident les entreprises à analyser et à déployer des données à grande échelle avec une faible latence.

Les conditions financières de la transaction, qui consiste en des actions privées de Databricks, n'ont pas été divulguées. Tecton a été évaluée pour la dernière fois à 900 millions de dollars lors d'un cycle de financement privé en 2022 et compte environ 90 employés. L'opération fait suite à l'annonce faite cette semaine par Databricks de la signature d'une feuille de conditions pour un nouveau cycle de financement à une valeur de plus de 100 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 60 % par rapport à la situation d'il y a huit mois.

Tecton a levé 160 millions de dollars auprès d'investisseurs tels qu'Andreessen Horowitz et Bain Capital Ventures depuis sa création en 2020 par d'anciens ingénieurs d'Uber qui ont créé Michelangelo, une plateforme d'IA qu'Uber utilise en interne pour la tarification en temps réel et d'autres fonctions. Ali Ghodsi, directrice générale de Databricks, a déclaré que la technologie et le talent de Tecton pourraient contribuer à développer Agent Bricks de Databricks, son produit phare pour la construction et l'automatisation des flux de travail avec des agents d'IA, alors que la concurrence s'intensifie pour fournir des outils d'IA aux entreprises. Plus précisément, l'acquisition pourrait contribuer à réduire les temps de réponse dans les applications d'IA, une priorité absolue pour les clients qui créent des services interactifs.

"Il s'agit vraiment d'un élément de base en temps réel pour alimenter les agents en informations en temps réel", a-t-il déclaré, ajoutant que la vitesse est cruciale pour les cas d'utilisation de l'IA tels que l'interaction vocale. "De nombreux cas d'utilisation sont directement liés à l'utilisateur et à l'humain, et les humains détestent attendre."

Les deux entreprises entretenaient déjà des liens étroits. Tecton s'est associé à Databricks, ainsi qu'à son concurrent Snowflake, en 2022. Les deux plateformes de données sont également devenues des investisseurs dans la startup.

M. Ghodsi a déclaré que de nombreux clients de Tecton, dont la bourse de crypto-monnaies Coinbase, utilisaient déjà les services de Databricks. Il a ajouté que l'acquisition permettrait d'approfondir les relations avec les clients qui s'appuient sur les deux technologies. L'opération s'inscrit dans la continuité de la vague d'acquisitions de Databricks, alimentée par une valorisation privée en forte hausse qu'elle a utilisée pour acheter des startups financées par le capital-risque tout en construisant une plateforme d'IA complète. Databricks a acquis la plateforme d'IA générative MosaicML pour 1,3 milliard de dollars en 2023, a ajouté Tabular en 2024 pour intégrer les créateurs du format de données Apache Iceberg, et a acheté plus tôt cette année la société de base de données sans serveur Neon pour 1 milliard de dollars afin d'alimenter les applications d'IA à grande vitesse.