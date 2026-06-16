Databricks conclut un accord en vue d'acquérir Panther Labs dans le cadre de sa stratégie de renforcement de la cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Panther a été valorisée à 1,4 milliard de dollars à l'issue d'un tour de table de série B de 120 millions de dollars en 2021

* Il s'agira de la troisième acquisition de Databricks dans le domaine de la cybersécurité

* Databricks entend concurrencer les acteurs historiques du secteur de la sécurité tels que Splunk et Crowdstrike

(Ajout d'informations sur les clients au paragraphe 4, et de l'historique des transactions aux paragraphes 7 à 9)

Databricks a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d’ acquérir la start-up Panther Labs, alors que le fournisseur américain de solutions d’analyse de données renforce sa présence sur le marché de la cybersécurité.

Cette acquisition, la troisième de Databricks dans ce domaine, s'inscrit dans sa volonté de concurrencer les acteurs historiques de la gestion de la sécurité tels que CrowdStrike

CRWD.O et Splunk CSCO.O , filiale de Cisco.

Databricks n’a pas souhaité s’exprimer sur les conditions de l’accord. Panther, dont la valorisation s’élève à 1,4 milliard de dollars après avoir levé 120 millions de dollars lors d’un tour de table de série B en 2021, regroupe en un seul endroit les sources de données et les éléments clés pour la sécurité. Ainsi, les programmes d’IA qui agissent avec une intervention humaine limitée, appelés « agents », peuvent répondre à un afflux croissant de menaces à l’ère de l’IA. Anthropic figure parmi ses clients, ont indiqué les deux entreprises.

Ali Ghodsi, directeur général de Databricks, a déclaré lors d’une interview que l’IA avait considérablement réduit le temps nécessaire aux attaquants pour exploiter les failles logicielles, et que les anciennes méthodes de gestion des informations de sécurité et des alertes étaient “obsolètes”.

“S’ils comptent vous attaquer avec des agents, vous devez vous défendre avec des agents”, a déclaré M. Ghodsi à Reuters, lors du sommet “Data + AI Summit” organisé par l’entreprise à San Francisco cette semaine. “Il faut combattre le feu par le feu.” Selon M. Ghodsi, il a rencontré pour la première fois Jack Naglieri, directeur général de Panther, en 2021; ils ont dîné ensemble et il lui avait proposé une acquisition il y a plusieurs années, sans succès.

“Il souhaitait continuer seul”, a expliqué M. Ghodsi. “C’était une bonne idée pour lui, car sa valorisation n’a cessé d’augmenter depuis lors et il a mis en place une plateforme exceptionnelle.”

Avec une valorisation de 134 milliards de dollars, Databricks est l’une des entreprises privées les plus valorisées au monde. Elle a dévoilé en mars ses ambitions en matière de sécurité avec un produit baptisé Lakewatch.